Ulu orta soyundu 'yaşasın devrimci gençlik' sloganı attı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye binası önünde soyunarak 'yaşasın devrimci gençlik' sloganları atan şahıs vatandaşların ihbar etmesi sonucu polisler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, gece yarısı ulu orta soyunarak belediye önünde “Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı. Çevredekilere rahatsızlık veren E.Ö. isimli şahıs siyah çöp poşetiyle gözaltına alındı.
Soyundu 'Yaşasın devrimci gençlik' sloganı attı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. E.Ö. isimli bir şahıs, üstündeki bütün kıyafetleri çıkararak Nazilli Belediyesi önünde slogan atmaya başladı. “Yaşasın devrimci gençlik” diye slogan atan E.Ö.’yü Nazilli Belediyesi güvenlik personeli durdurmaya çalıştı ancak başaramadı.
Vatandaşlara rahatsızlık verdi
Soyunup slogan atarak çevreye rahatsızlık veren şahıs, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Çevredekilerin görüntülediği şahsın belediye önünde küfürler ettiği de görüldü.
Emniyete götürüldü
E.Ö.’nün çıplak şekilde gezdiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gelerek uzun süren çabalar sonucu teslim olmaya ikna etti.
Siyah çöp poşetiyle üzeri sarılan ve alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.