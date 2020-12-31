  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ulu orta soyundu 'yaşasın devrimci gençlik' sloganı attı
Gündem

Ulu orta soyundu 'yaşasın devrimci gençlik' sloganı attı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye binası önünde soyunarak 'yaşasın devrimci gençlik' sloganları atan şahıs vatandaşların ihbar etmesi sonucu polisler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:04:00 -

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, gece yarısı ulu orta soyunarak belediye önünde “Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı. Çevredekilere rahatsızlık veren E.Ö. isimli şahıs siyah çöp poşetiyle gözaltına alındı.

Soyundu 'Yaşasın devrimci gençlik' sloganı attı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.  E.Ö. isimli bir şahıs, üstündeki bütün kıyafetleri çıkararak Nazilli Belediyesi önünde slogan atmaya başladı. “Yaşasın devrimci gençlik” diye slogan atan E.Ö.’yü Nazilli Belediyesi güvenlik personeli durdurmaya çalıştı ancak başaramadı.

Vatandaşlara rahatsızlık verdi

Soyunup slogan atarak çevreye rahatsızlık veren şahıs, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Çevredekilerin görüntülediği şahsın belediye önünde küfürler ettiği de görüldü.

Emniyete götürüldü

E.Ö.’nün çıplak şekilde gezdiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gelerek uzun süren çabalar sonucu teslim olmaya ikna etti.

Siyah çöp poşetiyle üzeri sarılan ve alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı
Sağlık

Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılarının güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada aşıların otomobile binip bir yere gide..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay