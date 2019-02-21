UltrAslan Bafra Taraftar Grubu kütüphane yeniledi UltrAslan Bafra Taraftar Grubu, TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlk ve Ortaokulundaki Şehit Musa Bayrak Kütüphanesini yeniledi.

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu, TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlk ve Ortaokulundaki Şehit Musa Bayrak Kütüphanesini yeniledi.

UltrAslan Bafra Taraftar Grubunun yenilediği Şehit Musa Bayrak Kütüphanesinin açılışı yapıldı. UltrAslan Bafra Temsilcisi Oğuzhan Ay, Galatasaray taraftar grubu olarak bugüne kadar Türkiye’de 66kütüphanenin açılışını yaptıklarını söyledi. Sürekli sosyal proje çalışması içerisinde olduklarını ifade eden Ay, kütüphane açmakla yetinmediklerini ve köy okullarına oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve giysi yardımlarında da bulunduklarını kaydetti.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Erbaş, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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