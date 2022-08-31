Ultra lüks hayatıyla insanları cezbetmeye çalışıyordu... 55 milyon dolarla sırra kadem bastı

Gün geçmiyor ki Youtube, Tiktok gibi platformlar toplumları ciddi maddi ve manevi zararlara uğratmasın. Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yaşanan Youtube dolandırıcılığı haberi bu kez de Tayland'dan geldi. Yüzlerce bin kişi tarafından takip edilen Nutty isimli Youtuber’ın, takipçilerini 55 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı.

Takma isimler kullandı

Gerçek ismi Suchata Kongsupachak olan Youtuber, sosyal medyada kendisini Natthamon Khongchak olarak tanıttı. Görkemli yaşantılar, renkli hayatlar, zenginlik akan paylaşımlarla insanları ağına düşürmeye çalışan bu kadının takma adı ise 'Nutty' olduğu öğrenildi.

Foreks reklamıyla hayali yatırım yaptırdı

Kendisini Youtube'da dansçı, Instagram'da sahte yatırım uzmanı olarak tanıtan Nutty, önce paylaştığı ahlaksız dans videolarıyla ünlü oldu, sonra Instagram hesabı üzerinden yaşadığı lüks hayata buradan ulaştığını söyleyerek foreks ticareti reklamı yapmaya başladı. 840 binden fazla YouTube takipçisi olan Taylandlı Nutty, insanları yüksek kâr beklentisiyle cezbederek hayali yatırım yaptırdı.

55 milyon dolarlık vurgun

Sahte programa binlerce baht döken Taylandlılar ahlaksız kadına umut bağladı ancak insanlar bir küçük instagram gönderisi ile hayatının vurgununu yedi. Kurnaz influencer paylaşımında ‘bir ticaret hatası’ nedeniyle tüm parayı kaybettiğini söylediğinde hepsinin hayalleri suya düştü. Nutty, bu yöntemle 6 binden fazla kişiyi dolandırarak 55 milyon dolarla oradan kayboldu.

5 aydır paylaşım yapmıyor

Youtuber hakkında paylaşılan haberde, polise neredeyse her gün başka bir 'Nutty' mağdurunun geldiği ve Kripto Suçları Araştırma Bürosu'na olayla ilgili 102 başvuru yapıldığı belirtildi. YouTuber, haziran ayından bu yana sosyal medyada, 5 aydır ise YouTube'da herhangi bir paylaşım yapmadı.

Dolandırıcılık da dahil olmak üzere üç suçlamayla karşı karşıya kalan sahtekar için tutuklama emri çıkarıldı.Polisin heryerde aradığı 'Nutty'nin ülkeden ayrılıp ayrılmadığı bilinmiyor ancak bazı duyumlar Tayland'ı terk ettiği yönünde...

Bulana 137 bin dolar ödül

Mağdur yatırımcılar, komşu bir ülkeye kaçtığına inanılan Tayland vatandaşının nerede olduğu hakkında bilgi verenlere 5 milyon baht (137.000 ABD doları) ödül teklif etti.