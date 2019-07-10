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Ülkücülerden Akşener’e tepki

İP'in Genel Başkanı Meral Akşener'in “MHP’li yöneticilere sesleniyorum, terörle aranıza mesafe koyun” ifadelerine sert tepki gösteren Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, "Gündemi değiştirmek ve kendi pisliklerini kapatmak için klasik FETÖ ağzıyla konuşuyor." dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:52
Ülkücülerden Akşener’e tepki

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “MHP’li yöneticilere sesleniyorum, terörle aranıza mesafe koyun” şeklindeki ifadelerine ülkücülerden tepki geldi. “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler” diyen Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “İyi Parti’nin de yapmış olduğu aynen bu şekilde. HDP denilen parti Kandil’in tutsağı ve izinsiz tek bir kelam bile edemez. İyi Parti böyle bir partiyle ittifak da yer alıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde HDP’de bu kirli ittifakı ‘TBMM’ye geldiyseniz bizim sayemizde geldiniz’ şeklinde açıkladı. Dolayısıyla İyi Parti’de bunun üzerini örtmek için MHP’ye çamur atıyor. Gündemi değiştirmek ve kendi pisliklerini kapatmak için klasik FETÖ ağzıyla konuşuyor” şeklinde konuştu. 

Bize saldırmak ahmaklıktır

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter ise, “İyi Parti’ye PKK’nın şehirdeki uzantısı HDP’nin en ağır hakaretlerine karşı tek kelime etmeyip teröre karşı yıllardan beri çok hassas MHP gibi bir partiye terörle aranıza mesafe koyun demek garabettir. Akşener, CHP ve Kandil’den gelen talimatlarla iş gören HDP ile seçim işbirliğini sorgulamıyor. TBMM’de PKK’nın uzantısı milletvekilleri tarafından sarf edilen çok ağır hakaretlere ses çıkarmıyor. Sonra da MHP’ye saldırmasına ahmaklık denir” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:52
  1. Ankara
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran
  4. İyi Parti
  5. MHP
  6. HDP
  7. FETÖ
  8. Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter
  9. CHP
  10. TBMM
  11. PKK

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