Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Devlet Bahçeli'den sert sözler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anma Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ülkücü hareketin içine nifak tohumları ekilmeye çalışıldığını belirten Bahçeli, '' Aramızı karıştırmaya teşebbüs edenleri nefretle takip ediyoruz'' dedi.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.
Ülkücü şehitlerimiz milletimizin önünü aydınlattılar. Aramızı karıştırmaya teşebbüs edenleri nefretle takip ediyoruz.
MHP düşmanlarını hayretle izliyoruz.
Dünün ülkücü düşmanlarının kirli oyunlarını bozuyoruz. İftiralara göğüs geriyoruz.
Ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz.
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Dün haklıydık bugün de haklıydık yarın da hakkımızı alacağız.