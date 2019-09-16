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Ülkücü milliyetçi gazeteden PKK yancısı vekile şok destek! Düşman Akit olunca...

Milliyetçilik iddiasıyla yayın yapan Yeniçağ, PKK’ya verdiği destekle tanınan şovmen vekil Mahmut Tanal’a açıkça destek verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
Ülkücü milliyetçi gazeteden PKK yancısı vekile şok destek! Düşman Akit olunca...

 yeniakit.com.tr 

Türkiye, günlerdir HDP Diyarbakır İl binası önünde evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin haklı isyanını konuşurken, CHP ve milliyetçilik iddiasındaki bazı kesimler ise PKK savunuculuğuna devam ediyor. Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Diyarbakır’daki annelerin çığlığına sessiz kalan CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal gibi isimlere yönelik sert eleştirisi milliyetçilik iddiasındaki Yeniçağ’ı telaşlandırdı.

Milliyetçi gazeteden PKK yancısına destek!

PKK’nın siyasi kolu HDP ile CHP üzerinden ittifak kurarak siyasi tabloda kendine yer edinen İYİ Parti’nin yayın organı konumundaki Yeniçağ Gazetesi, HDP ve PKK’lıları eleştirenAli Karahasanoğlu’nun karşısında CHP’li Mahmut Tanal’ın yanında saf tuttu. Yeniçağ, Tanal’ın neden Diyarbakır annelerinin yanında yer almadığını soran Karahasanoğlu’nun sözlerine verdiği akıl dışı cevapları, etik dışı bir üslupla haberleştirdi.

Diyarbakır’da sayıları 40’a bulan ailelerin PKK’yı hedef alan çığlıklarını duymazdan gelen milliyetçi(!) gazete, PKK destekçisi vekil Mahmut Tanal’ın, Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu’nu hedef alan sözlerini manşetten yayınlayarak destek verdi.

HDP ile kolkola...

Yeniçağ’ın yayın organı olduğu İYİ Parti, seçimlerde CHP ile ‘Millet İttifakı’ adıyla ittifak kurmuş, yanlarına HDP’yi de alarak İstanbul’da Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok şehirde ortak aday çıkarmıştı. PKK terör örgütü de Kandil’den yayınladığı mesajlarda İYİ Parti’nin de içinde bulunduğu ittifaklara destek vermişti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu
  5. Mahmut Tanal
  6. Yeniçağ

YORUM YAZ

  • misafir misafir 52 dk önce
    Allah kimseyi şaşırtmasın.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN57 dk önce
    YENICAG ne miliyetci ne de ulkucu... Hele hele "Islam" ve "mukaddesat" denilince, dusmanlik damarlari iyice kabariyor, deli oluyor, "sen pis Arapci'sin" diyorlar. YENICAG, SOZCU ve CUMHURIYET'in, "sag" gorunumlu versiyonudur.
  • misafirmisafir1 sa önce
    Demekki millietçilik bunlara göre,keyflerinin istediği imş.
  • Coskunakademi Coskunakademi 1 sa önce
    Ali den nefret kin akiyor boyle bir adam hukuk okumus kendinden olmayana ali gibiler nefes aldirmaz corluda olen aileler mahkemelerden adalet bekliyor ali birgun olsun bu olayi yazdi mi iktidara dokubmayinsa ulke yansin ali icib onemi yok birgun iktidarin yaptigini elestirebildi mi hayir hukukcu dedigin sdaletli olur ama fakultede pisirik olab tipler iktidari arkasina almis aslan kesiliyorlar

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