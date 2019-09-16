Ülkücü milliyetçi gazeteden PKK yancısı vekile şok destek! Düşman Akit olunca...

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Türkiye, günlerdir HDP Diyarbakır İl binası önünde evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin haklı isyanını konuşurken, CHP ve milliyetçilik iddiasındaki bazı kesimler ise PKK savunuculuğuna devam ediyor. Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Diyarbakır’daki annelerin çığlığına sessiz kalan CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal gibi isimlere yönelik sert eleştirisi milliyetçilik iddiasındaki Yeniçağ’ı telaşlandırdı.

Milliyetçi gazeteden PKK yancısına destek!

PKK’nın siyasi kolu HDP ile CHP üzerinden ittifak kurarak siyasi tabloda kendine yer edinen İYİ Parti’nin yayın organı konumundaki Yeniçağ Gazetesi, HDP ve PKK’lıları eleştirenAli Karahasanoğlu’nun karşısında CHP’li Mahmut Tanal’ın yanında saf tuttu. Yeniçağ, Tanal’ın neden Diyarbakır annelerinin yanında yer almadığını soran Karahasanoğlu’nun sözlerine verdiği akıl dışı cevapları, etik dışı bir üslupla haberleştirdi.



Diyarbakır’da sayıları 40’a bulan ailelerin PKK’yı hedef alan çığlıklarını duymazdan gelen milliyetçi(!) gazete, PKK destekçisi vekil Mahmut Tanal’ın, Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu’nu hedef alan sözlerini manşetten yayınlayarak destek verdi.

HDP ile kolkola...

Yeniçağ’ın yayın organı olduğu İYİ Parti, seçimlerde CHP ile ‘Millet İttifakı’ adıyla ittifak kurmuş, yanlarına HDP’yi de alarak İstanbul’da Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok şehirde ortak aday çıkarmıştı. PKK terör örgütü de Kandil’den yayınladığı mesajlarda İYİ Parti’nin de içinde bulunduğu ittifaklara destek vermişti.