Ülkücü katilleriyle iş tutanlar timsah gözyaşları dökmek için duruşmaya koştu! Mesele Sinan değil anlamadınız mı?

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Amaca giden yolda her şeyi mubah gören CHP ve ittifak ortakları, benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza attı. Kurulduğu günden beri vatan-millet aşkıyla yanıp tutuşan Türk milliyetçilerine “faşist katiller” nitelemesi yapan ve geçmişte ülkücülere karşı zulüm fırtınası estiren CHP’nin yönetim kademesi, dün eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in duruşmasına tam kadro katıldı. Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’deki ilk duruşmada, CHP’nin eski ve yeni ağır topları ile muhalefet partisi liderleri hazır bulundu. Duruşmayı, adaylığı CHP genel merkezinde kesinleştiği belirtilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve bazı il baro başkanları da izledi.

Savcılar da kumpasın içinde

Yıllarca ülkücülere kin kusan, güdümlü yargı eliyle onları zindanlarda çürüten, hunharca katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katilleri için tek kelime etmeyen CHP ve avanelerinin sırf siyasi rant elde etmek ve Cumhur İttifakı’nın paydaşlarını hedef almak için geçmişte ölesiye nefret ettikleri Ateş’in duruşmasına katılması, zillet bileşenlerinin ikiyüzlü tavrını bir kez daha tescilledi. Duruşma sırasında sanık Eray Özyağcı’nın; “Bizi ilk sorgulayan savcı, ‘talimatı Devlet Bahçeli’den aldığını söyle, iki MHP’li yetkilinin ismini ver, seni korumaya alalım” itirafı ise muhalefet ve güdümlü yargı eliyle sahnelenen kumpası gözler önüne serdi.

Dün Ateş'e küfredenler..

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, şu değerlendirmede bulundu: “Rahmetli Erbakan’ın ‘ölü seviciler’ diye bir sözü vardı. Bunların hepsi ölü sevici. Sağlığında Sinan Ateş’e küfür edenler, hakaret edenler, söylemedik laf bırakmayanlar, bugün ölüsü üzerinden MHP’ye bir operasyon çekmek istiyorlar. Ülkücü şehit sadece Sinan değildir. Binlerce ülkücü şehidimiz vardır. Ve geçmişte bunların hepsinin katillerini koruyan, bunları himaye eden CHP’dir. Şimdi de kalkıp binlerce ülkücünün katledilmesinden sorumlu bir partinin Ateş’e sahip çıkması, tam bir akıl tutulmasıdır. Aslında bunların Sinan adına hiçbir kaygıları, dertleri yoktur.

Eşini bile kullanıyorlar

“Burada cinayetten dolayı bir operasyon çekmek istiyorlar. SSK müdürüyken yüzlerce ülkücünün katilini işe alan Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin ülkücülük ya da insanlık adına hiçbir dertleri yoktur. Bu cinayet üzerinden eşi Ayşe Hanımı bile kullanmaya çalışıyorlar. Bunların televizyon kanalları daha düne kadar ülkücülere ‘eli kanlı katil’ diyerek, her ortamda küfür ve hakaret ediyordu. Bugün Sinan Ateş’i savunur oldu? Gezicilerin ‘Mesele ağaç değil’ diye bir sözü vardı. Burada da mesele kesinlikle Sinan değil. Biz bunların sahte tavırlarını yemeyiz. Onlar gitsinler derdini Marko Paşa’ya anlatsınlar. Çünkü biz onların Cemaziyülevvelini çok iyi biliyoruz.”

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Türkiye'yi hedef alan senaryo

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Avukat Hasan İlter de şunları söyledi: “Bu mevzu dikkatle ele almalı. Çünkü burada FETÖ’nün büyük bir oyun planı var. Bu planı da millet yemeyecek. Ülkeyi germeye, Cumhur İttifakı surunda gedik açmaya yönelik bir girişim daha boşa çıkacak. Sinan Ateş’in Başkan olmasının öyküsü ilginçtir. Ateş’in ismi, bir ara bir şekilde Bahçeli’ye önerilmiştir. Ölümüyle de enteresan bir dönem başlamıştır. Cumhur İttifakı, MHP üzerine oyun başlamıştır. Bu çabalar boşa çıkarılmıştır. Ülkücü katillerine ses çıkarmayanların, Fırat Çakıroğlu PKK tarafından öldürüldüğünde tek laf etmeyenlerin Sinan Ateş duruşmasında yer almaları manidardır. Kirli bir senaryoyla daha karşı karşıyayız. Türkiye’yi hedef alan bu kirli senaryo da inşallah tutmayacak. Çünkü milletimiz uyanık ve temkinlidir.”