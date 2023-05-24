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Gündem Ülkü Ocakları'ndan 28 Mayıs mesajı!
Gündem

Ülkü Ocakları'ndan 28 Mayıs mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 21:09:00 - 2023-05-24 21:12:13
Ülkü Ocakları'ndan 28 Mayıs mesajı!

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ‘Lider Ülke Türkiye’ vizyonunda, 2023 süper güç Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız." diyen Yıldırım, "Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak, milli kazanımlarımız sürecek; milli ülkülerimiz gerçekleşerek Türk dünyasının birliği sağlanacak ve belini kırdığımız PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz amansız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Cumhur İttifakı, Batı’nın aleni itirazına rağmen Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ta, Azerbaycan’da, Libya’da ve Kıbrıs’ta kuşatmayı yarmış, fiili Türk gücünü oluşturmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı güç birliği, Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Zillet İttifakı’nın HDP, PKK, FETÖ ve diğer teröristlerle olan birlikteliğine Türk milleti ve gençliği gerekli cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta vermiştir. Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş’a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. Kandil’deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkumdur." dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması Ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir. Bu vesileyle milli ülküler etrafında kenetlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm gençlerimizi 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın yanında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz.

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