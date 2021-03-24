Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı MHP'den istifa etti

2003-2005 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan ve bir dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevinde de bulunan Alişan Satılmış, e-Devlet üzerinden MHP'den istifa etti.

Satılmış'ın istifa kararında bir süredir Uygur Türklerinin MHP Genel Merkezi'ne alınmamasının etkili olabileceği iddialar arasında yer alıyor.

"Tüm yükümlülüklerden vazgeçtim"

Parti ile aidiyet bağını kestiğini ifade eden Satılmış, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"MHP'nin anlam yüklemenin, kişisel düşünce akıl fikir hedef hiyerarşisinde şahsıma yönelik hiçbir katma değer ilgi ve irtibatının yansımadığını, tercih ve kabullerle görüp yaşadığımdan kurumsal yapıyla bağımı kesip tüm yükümlülüklerden vazgeçtiğimi bildiriyorum. Bundan sonra özgül ağırlığımın karşılık bulduğu kıymet atfettiği ilgi ve ilişkileri önemseyip ölçü muhafazasında değer eksenli kişisel aidiyet bağımın yükümlülüğünde konumlanacağının da bilinmesini isterim.

Boş palavralara karnım tok"

Bundan sonra aidiyet bağımı kestiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüklem ve yükümlülükleri beni bağlamamaktadır. Kimsenin üst başlık hatırlatmalarıyla içeriksiz fonksiyonellik arz eden kavram tanım anlam işaretlemeleriyle akıl danelik ederek ideal gözlemci rolüyle hatırlatıcılık etmeye kalmamasını hasseten rica ederim. İsnatlı isnatsız haklı haksız bir konumlamaya tabi olmadan tabi tutulmadan var olma karar ve azmindeyim. Kim kimle olur kim kimi sayar sever korur tercih eder teveccüh gösterir, beni ilgilendirip alakadar etmez ana hitap etmeyen kutsal kabul ve yüklemlerin bende hiçbir karşılığı yoktur. Boş palavralara da karnım toktur aç olan yer içer beni alakadar etmez beni bağlamaz. Benim için bundan sonra tüm alan ve anlam yüklemleri, 'Paris neredeyse Fransa orasıdır' işaret anlamı hükmü taşımaktadır. Velhasıl Ülkücü neredeyse dava oradadır. Dava neredeyse davada oradadır."