Ülkeyi yönetmeye talip Sarıgül Çorum'un il olduğundan bihaber! Canlı yayında böyle rezil oldu
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok canlı yayınında Çorum'u il yapacaklarını söyleyerek rezil oldu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorum’u il yapacağını söyledi. Videoyu çeken partili il olduğunu hatırlatınca, Sarıgül de Çorlu dediğini söyledi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tiktok’ta canlı yayın yaptı. Sarıgül, Tiktok yayınında gelen soruları yanıtladı. “Çorum için ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Çorum il olacak” diye yanıt verdi.
Lafı çevirdi
“Çorum il zaten başkanım” yanıtını alan Mustafa Sarıgül, rezilliğinin üstünü örtmek için lafı çevirerek “Pardon Çorlu diyorsun zannettim” dedi.