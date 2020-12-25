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Dünya Ülkeyi yasa boğan olay: Ölüler var
Dünya

Ülkeyi yasa boğan olay: Ölüler var

Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölü’nde bir teknenin alabora olması neticesinde 26 kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:04:00 -
Ülkeyi yasa boğan olay: Ölüler var

Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Teknenin alabora olması sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar sebebi ile alabora olduğunu ifade etti.

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