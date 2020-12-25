Ülkeyi yasa boğan olay: Ölüler var
Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölü’nde bir teknenin alabora olması neticesinde 26 kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.
Teknenin alabora olması sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar sebebi ile alabora olduğunu ifade etti.