0553 313 94 23

Ülkeyi yasa boğan açıklama: Askerlerimiz donarak şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Nazımiye ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında, iki askerimizin donarak şehit olduğu bildirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 23:07
Ülkeyi yasa boğan açıklama: Askerlerimiz donarak şehit oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından çok üzücü bir haber geldi.

2 askerimiz donarak şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, operasyon dönüşü askerlerin dinlenmeye çekildiğini ve bu sırada kar yağışının başladığını bildirdi. Bakanlık, Jandarma Özel Harekat timindeki askerlerimizden ikisinin donarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren başlanılan "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Yılmaz Operasyonu" kapsamında 2 JÖH Timi, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Tunceli 2'nci JÖH, Tb.K.lığı unsurlarınca icra edilen K/G faaliyeti esnasında, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle 2 personel donarak (hipotermi) şehit olmuştur. Şehit personelin tahliye işlemleri planlanmaktadır.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:07
  1. Tunceli
  2. iki asker şehit oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'daki doğal afetler 3 binden fazla can aldı
    1. Endonezya'daki doğal afetler 3 binden..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    3. İstanbul'da dev operasyon! 87 kişi..
    4. Düzce'de iki katlı ahşap yangında kül..
    5. Nasreddin Hoca yarışmasında dereceye..
    6. Bursa'da FETÖ operasyonu! 3 işadamı..
    7. Donma tehlikesi geçiren 3 asker tedavi..
    8. IKBY'de uçak seferleri iptal edildi
    9. Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde..
    11. Macaristan'da tarih yazan Yasemin Adar..
    12. Yeni Havalimanı'na gidecek İETT..
    13. Kütahya'da 'polis telsizi' operasyonu!
    14. Irkçı söylemler başına iş açtı! Kovuldu
    15. Nijerya'da Kaşıkçı için adalet..
    16. Emine Erdoğan: Nüfus ancak 3 çocuk ile..
    17. Rus şirket açıkladı! Yüzde 95'i..
    18. Bursaspor ilk yarıda galibiyete uzandı
    19. Varisi olanlar nelere dikkat etmeli?
    20. Ülkeyi yasa boğan açıklama:..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?