Ülkeyi sarsan vahşet! İnfaz ettikleri adamları devlet binasının önüne attılar

Yalnızca birkaç ay içinde binlerce kişinin öldürüldüğü yeryüzünün en tehlikeli ülkesi Meksika'da yine korku filmlerini aratmayan bir katliam yaşandı. Kartel üyelerinin rakip çeteden rakiplerini sorguya çekip ardınan da infaz ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Çete, infaz ettiği adamlardan dördünün parçalanmış cesetlerini bir devlet dairesi önüne attı.

Toplu infaz, Meksikalı kartel Los Tlacos tarafından gerçekleştirildi. İnfaz edilen çete üyelerinin ise, 2014 yılında Ayotzinapa'daki 43 öğrencinin kaçırılmasından sorumlu olduğu iddia edilen La Bandera örgütünden oldukları ortaya çıktı.

Yayınlanan görüntülerde, yaklaşık 20 La Bandera çetesi üyesi, önlerinde silahlı bir adam yürürken iki sıra halinde yerde diz çökmüş halde görülüyordu.

Görüntülerde silahı bir adam, rakip çete üyelerinin kafasına tabancasını doğrultuyor ve adını, patronunun kim olduğunu ve ne yaptığını soruyor.

Los Tlacos çetesi üyeleri, "Iguala halkı, burada gasp edenler, masum insanları ve kadınları öldürenlerin hepsi var. Bu güzel şehri terörize eden çöpler. Onlara söyledik ve zamanı geldi, bu meydanın zaten bir sahibi var." diyor.

El Pais gazetesine göre kartel, 30 Eylül Perşembe günü videonun yayınlanmasından saatler önce Iguala belediye başkanı David Gama Pérez'in ofisinin önüne parçalanmış dört ceset attı.

Cesetlerden biri, polis tarafından çifte cinayetten aranılan Luis Ángel olarak tanımlandı. Diğer 16 kurbanın kalıntılarının bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Haziran ayında da ülkenin kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saatler sonra ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

Eyalet güvenlik departmanı sözcüsü Rocío Aguilar Cuma günü yaptığı açıklamada, cesetlerin kuzey-orta Zacatecas eyaletinin uzak, kırsal bir bölgesinde bulunduğunu söyledi.