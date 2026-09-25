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Dünya Ülkeyi sarsan silahlı saldırı: Ölü sayısı 12'ye yükseldi
Dünya

Ülkeyi sarsan silahlı saldırı: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

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Ülkeyi sarsan silahlı saldırı: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Güney Afrika’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan birinin daha bugün hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren Ramaphosa, "Katliamların yaşandığı bu tür suç olayları büyük endişe kaynağı. Bazı yerlerde düşüş görülse de ülkede artan suç oranlarıyla karşı karşıyayız ve birçok bölgede suç faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Ramaphosa, polisin suç oranlarını düşürmek için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak, güvenlik güçleri ile toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Olay

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) 23 Eylül’de yapılan açıklamada, Durban kentinin KwaMakhutha bölgesindeki bir evde toplanan 13 erkek ile hamile olduğu düşünülen bir kadına, olay yerine gelen 3 silahlı kişinin ateş açtığı bildirilmişti.

Saldırıda 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişiden biri de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis, bazı kurbanların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabileceğini ve olayın rakip gruplar arasındaki husumetten kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin araştırıldığını açıklamıştı.

Dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika’da, polis verilerine göre 2025 yılında 23 bin 642 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetmişti.

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