Ülkeyi baştan başa imar ettik

Karaismailoğlu, “19 yıldır sağlanan istikrar ve güven ortamıyla; hayata geçirilen reformlarla ülke baştan başa imar edildi” dedi.

1.1 Trilyonluk yatırım

Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ulaşım ve haberleşme alanına 19 yılda 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye taşıdık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları aşmak için 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 617 kilometreye çıkardık. Son 150 yıldır el değmeyen demir yollarımızı ülke geneline yaydık. MARMARAY’la iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars Hattı’nı açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Ülkemizi aynı zamanda bir ‘denizci ülkesi’ yapmak için ant içtik.”

Önemli alternatiflerden

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi hakkında da şu bilgileri verdi: “Çin-Avrupa hattında ortalama 710 milyar dolar tutarında ticaret yapılıyor. Türkiye Avrasya’nın tam ortasında bu 710 milyar dolardan aldığı payı arttırmak için planlar yapmak zorunda. Ayrıca dünya ticareti artıyor. Ticarete konu olan ürünlerin önemli bir bölümü deniz yoluyla taşınıyor. Bir şekilde yükler limanlarla hareket ediyor. Bu ticari hareketler nedeniyle Karadeniz artık ticari göle dönmeye başladı. Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkeler büyük liman yatırımlarına girdi. Biz de ülkemizde buna hazırlanıyoruz. Kanal İstanbul da hem Türkiye’ye hem dünyaya vizyon katacak, küresel ticari hareketleri yönetecek önemli alternatif su yollarından bir tanesidir. “