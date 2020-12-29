Ülkeye davet edip açıkladı: Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz

Bağdat’ta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ala Maan, "Bağdat’ın gelişmesi ve kalkınmasında herkesin rolü olsun istiyoruz. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri ilham vericidir. Kalkınma alanındaki tüm tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz" dedi.

Türk şirketlerini Bağdat'a yatırım yapmaya davet eden Maan, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin Türkiye ziyaretine değinerek, şunları kaydetti:

"Başbakan Kazımi’nin Türkiye ziyaretinin büyük ve önemli katkı ve etkileri oldu. Türkiye, aziz ve komşu ülkemizdir. Türkiye ile Bağdat’ın gelişimi alanında da iş birliğini geliştirmek istiyoruz."

2003 ABD işgali sonrası Bağdat’ta belediyecilik alanında hizmet yapılmaması dikkati çekiyor. Başkentte tahrip olan tünel, köprü ve yollarda 18 yıldır herhangi bir onarım yapılmamış olması tepkilere yol açıyor.

Bağdat’ta yerel belediyelerin 2003 sonrası yaptıkları projelerin büyük bölümü yolsuzluk tartışmalarına konu oluyor.