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Dünya Ülkesine çok sert sözler: ABD'nin kuklası olduk
Dünya

Ülkesine çok sert sözler: ABD'nin kuklası olduk

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eski lideri ve Sol Parti'nin kurucusu Oskar Lafontaine ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu eleştirerek Almanya, ABD'nin kuklası gibi davranıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 09:14:00 -
Ülkesine çok sert sözler: ABD'nin kuklası olduk

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eski lideri, 78 yaşındaki siyasetçi ve fizikçi Oskar Lafontaine, Berliner Zeitung gazetesine verdiği röportajda Almanya'nın dış politikasını eleştirdi.Rusya-Ukrayna Savaşı 24 Şubat'ta başladıktan sonra ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım ve ekonomik ambargo uyguladı.

Yaptırım ve ambargo politikalarını Batı devletleri adına ABD belirledi. Antik Yunan şairi Eshilos'un "Savaşta ilk gerçekler ölür" sözünden alıntı yapan Oskar Lafontaine, krizin 2014'te "ABD destekli bir darbe sonucu Ukrayna'da yönetimin değişmesi ile" başladığını ifade etti: "ABD, Ukrayna'da gerçekleştirdiği Maidan darbesi ile, Rusya'nın güvenlik endişelerine saygı duymadığını gösterdi."

Plan 90'larda hazırlandı

ABD Başkanı Jimmy Carter'a Güvenlik Danışmanlığı yapan ve daha sonra da ABD dış politikasına yön veren stratejilerin geliştirilmesinde imzası bulunan Zbigniew Brzezinski, 1997'de yazdığı "Yalnız Tek Dünya Gücü" adlı kitabında, Ukrayna'yı hedef göstermişti.

Zbigniew Brzezinski, Ukrayna'nın "ABD kuklası yapılması" gerektiğini kaleme aldı ve ABD'nin Avrasya bölgesinde bu şekilde nüfuz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

"ABD'nin kuklası olduk"

Alman siyasetçi Oskar Lafontaine, Almanya'nın "gözü kapalı" bir şekilde ABD'nin dış politikasını takip ettiğini ve "Almanya'nın bağımsız bir ülke olmadığını" söyledi:

"Almanya, bağımsız ve egemen bir ülke değil. Ukrayna Savaşı'nda, ABD'nin kuklası gibi davranıyor. ABD'nin talebi üstüne Kuzey Akımı 2 durduruldu. Amerika'nın işgalci savaş makinesinin en önemli halkalarından biri olan NATO Rammstein Hava Üssü de Almanya'da. Kesinlikle bağımsız bir devlet değiliz. Bu dış politika, ülkemize zarar veriyor."

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