Ülkesindeki Türkiye haberlerine tepki gösterdi! 'Bu gerçekle bağdaşmıyor'

Eski Yunan Büyükelçi ve Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Panayotis Ioakimidis, ERT radyosuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlişkilerde "toksik ortam" oluşturulmaması için medyaya sorumluluk düştüğüne işaret eden Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu, gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.

"Bu çok rahatsız edici"

Ioakimidis, Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'den yapılan açıklamalar için sıkça "provakatif" yorumu yapan Yunan basını için değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Basın tamamıyla olmasa da büyük çoğunlukla kendi görüşlerini de içeren renklendirilmiş haberler sunuyor. Gazetecilik prensiplerinin ihlal edilmesi diyebiliriz. Medya, bilgilendirme ve soğukkanlılığı artırıcı değil, gerilimi artırıcı işlev yapıyor. Bu çok rahatsız edici."

Bazı haberlerin veriliş şeklinin birtakım "mitlere ve yanlış anlamalara" neden olduğunu söyleyen Ioakimidis, "Sonuç olarak Türk-Yunan ilişkilerindeki kısır döngüyü kırmak için bir çıkış ve imkan aramaya yönelik hiçbir çabaya müsaade etmeyen bir atmosfer oluşmasına neden oluyor." dedi.

"Tek yol Türkiye ile ortaklık"

ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çerçevesinde ilk adım olarak EastMed'den desteğini çektiğini hatırlattı.

Ioakimidis daha önce konuya ilişkin yazdığı bir makalede Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaktan alıkoymaya yönelik her türlü politikanın çıkmaza gireceğine dikkat çekerek, "Tek yol Türkiye ile ortaklık" ifadelerini kullanmıştı.