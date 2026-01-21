  • İSTANBUL
Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer

Zanzibar’da bir taksi şoförünün sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bozuk yolları gösteren şoför, çözüm için Erdoğan’ı işaret etti. Video kısa sürede viral oldu.

Afrika'da Zanzibar isimli özerk bölgede bir taksi şoförü bozuk yolları işaret ederek "Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmemiz lazım. O belediyecilikten anlıyor" ifadelerini kullandı.
Tanzanya'ya bağlı özerk ada Zanzibar'da çekilen bir video, kısa sürece sosyal medyada gündem oldu. Bozuk yollarda ilerlemeye çalışan Zanzibarlı bir taksi şoförü, dert yandığı ulaşım altyapısı için Türkiye örneğini verdi.


Seyir halindeyken yoldaki çukurlardan ve bakımsızlıktan şikayet eden şoför, çözüm önerisi sorulduğunda doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini zikretti.
Taksici, şu ifadeleri kullandı: "Buraya Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmemiz lazım.O belediyecilikten anlıyor."

