Cim-Bom Avrupa devini dize getiriyor! İlk yarıda Aslan kükredi

SON DAKİKA
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde tam bir Avrupa gecesi yaşanıyor! Temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatarak çeyrek final kapısını aralamak için dev bir adım attı.

Maça iştahlı ve baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini adeta sahasına hapsetti:

  • Gol Sancısı: Dakikalar 32'yi gösterdiğinde gelişen hızlı atakta, ceza sahası dışından yapılan sert vuruş kaleci Alisson’u çaresiz bıraktı ve tribünler "Gool" sesiyle yıkıldı.

  • Savunmada Duvar: Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ikilisi, Liverpool'un yıldızları Salah ve Diaz'a adım attırmazken; Muslera kritik bir kurtarışla ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıda nefesler tutulacak Teknik direktör Okan Buruk’un taktik dehası, ilk yarıda Jürgen Klopp’un (veya yeni halefinin) sistemini kilitlemeyi başardı. Şimdi tüm Türkiye, ikinci 45 dakikada Aslan’ın bu üstünlüğünü koruyup tarihi bir zaferle sahadan ayrılmasını bekliyor. Haydi Galatasaray, bu işi bitir!

