Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol efsanesi i Shaquille O’Neal ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NBA EFSANESİ SHAQUİLLE O’NEAL İLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile bir araya geldi. Erdoğan ve Shaquille O’Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.
DÜNYANIN EN UZUN BOYLU LİDERLERİ HANGİLERİ? Tarih boyunca bazı liderler, boylarının ortalamanın çok üzerinde olmasıyla fark oluşturmuş ve bulundukları ortamlarda fiziksel görünümleriyle bile etkileyici bir izlenim bırakmışlardır.
UMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA? Uzun boylu liderlerin, sadece fiziksel özelliklerinden ziyade güçlü duruşları ve etkili liderlik tarzlarıyla da tanındıkları bir gerçek. Boyları, pek çok kez protokol törenlerinde ve uluslararası buluşmalarda diğer liderlerin yanında fark edilir bir unsur olarak öne çıkmıştır.
İŞTE DÜNYANIN EN UZUN LİDERLERİ!
20) JONAS GAHR | 1.83 m Norveç Başbakanı
19) MUHAMMED BIN SELMAN | 1.83 m
18) JOE BIDEN | 1.73 m
17) RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.85 m
16) AHMET ŞARA | 1.86 m Suriye Devlet Başkanı
15) İLHAM ALIYEV | 1.88 m
14) JUSTIN TRUDEAU | 1.88 m Eski Kanada Başkanı
12) KIRIAKOS MIÇOTAKIS | 1.89 m
11) KARL NEHAMMER | 1.89 m Avusturya Başkanı
10) ISAIAS AFEWERKI | 1.90 m Eritre Devlet Başkanı (Doğu Afrika'da bir ülke)
9) DONALD TRUMP | 1.90 M
8) PEDRO SANCHEZ | 1.90 m İspanya Başkanı
7) NİKOLA MADURO | 1.90 m
6) TEMIM BIN HAMED ES-SANI | 1.91 m Katar Emiri
5) SRETTHA THAVISIN | 1.92 m Eski Tayland Başkanı
4) LEO VARADKAR | 1.93 m İrlanda Başkanı
3) MARK RUTTE | 1.93 M Nato Genel Sekreteri
2) ALEKSANDAR VUCIC | 1.99 M Sırbistan Cumhurbaşkanı
1) EDI RAMA | 2.1 Metre Arnavutluk Başbakanı/ derleyen: haber7
