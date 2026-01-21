Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

UMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA? Uzun boylu liderlerin, sadece fiziksel özelliklerinden ziyade güçlü duruşları ve etkili liderlik tarzlarıyla da tanındıkları bir gerçek. Boyları, pek çok kez protokol törenlerinde ve uluslararası buluşmalarda diğer liderlerin yanında fark edilir bir unsur olarak öne çıkmıştır.