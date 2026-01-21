  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
24
Yeniakit Publisher
Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol efsanesi i Shaquille O’Neal ile bir araya geldi.

#1
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NBA EFSANESİ SHAQUİLLE O’NEAL İLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile bir araya geldi. Erdoğan ve Shaquille O’Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.

#2
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

DÜNYANIN EN UZUN BOYLU LİDERLERİ HANGİLERİ? Tarih boyunca bazı liderler, boylarının ortalamanın çok üzerinde olmasıyla fark oluşturmuş ve bulundukları ortamlarda fiziksel görünümleriyle bile etkileyici bir izlenim bırakmışlardır.

#3
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

UMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA? Uzun boylu liderlerin, sadece fiziksel özelliklerinden ziyade güçlü duruşları ve etkili liderlik tarzlarıyla da tanındıkları bir gerçek. Boyları, pek çok kez protokol törenlerinde ve uluslararası buluşmalarda diğer liderlerin yanında fark edilir bir unsur olarak öne çıkmıştır.

#4
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

İŞTE DÜNYANIN EN UZUN LİDERLERİ!

#5
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

20) JONAS GAHR | 1.83 m Norveç Başbakanı

#6
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

19) MUHAMMED BIN SELMAN | 1.83 m

#7
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

18) JOE BIDEN | 1.73 m

#8
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

17) RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.85 m

#9
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

16) AHMET ŞARA | 1.86 m Suriye Devlet Başkanı

#10
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

15) İLHAM ALIYEV | 1.88 m

#11
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

14) JUSTIN TRUDEAU | 1.88 m Eski Kanada Başkanı

#12
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

12) KIRIAKOS MIÇOTAKIS | 1.89 m

#13
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

11) KARL NEHAMMER | 1.89 m Avusturya Başkanı

#14
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

10) ISAIAS AFEWERKI | 1.90 m Eritre Devlet Başkanı (Doğu Afrika'da bir ülke)

#15
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

9) DONALD TRUMP | 1.90 M

#16
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

8) PEDRO SANCHEZ | 1.90 m İspanya Başkanı

#17
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

7) NİKOLA MADURO | 1.90 m

#18
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

6) TEMIM BIN HAMED ES-SANI | 1.91 m Katar Emiri

#19
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

5) SRETTHA THAVISIN | 1.92 m Eski Tayland Başkanı

#20
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

4) LEO VARADKAR | 1.93 m İrlanda Başkanı

#21
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

3) MARK RUTTE | 1.93 M Nato Genel Sekreteri

#22
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

2) ALEKSANDAR VUCIC | 1.99 M Sırbistan Cumhurbaşkanı

#23
Foto - Erdoğan'ın boyu gündem olmuştu: İşte dünyanın en uzun liderleri!

1) EDI RAMA | 2.1 Metre Arnavutluk Başbakanı/ derleyen: haber7

