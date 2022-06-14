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Aktüel Ülkesinde tedavi edilemedi! Kafasından büyük 3 kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu
Aktüel

Ülkesinde tedavi edilemedi! Kafasından büyük 3 kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu

Boynunda yer alan ve kafasından büyük boyuta ulaşan 3 kilogramlık tümörle 6 yıldır yaşamını sürdüren 20 yaşındaki Sudanlı, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sayesinde hayat kalitesini düşüren ve hareket kabiliyetini azaltan kitleden kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 14:38:00 -
Ülkesinde tedavi edilemedi! Kafasından büyük 3 kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu

Ülkesinde tedavi edilemeyen Khadija Dahb Ali Abaker, kitle zamanla kafasından da büyük boyutlara ulaşınca Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurarak sağlık turizmi kapsamında İstanbul'a geldi. Abaker'in tedavi ve ameliyat süreci, kulak burun boğaz ile beyin ve sinir cerrahi uzmanlarından oluşan ekip yürüttü. Risk oranı yüksek ve uzun saatler süren ameliyat neticesinde Abaker sağlığına kavuştu.

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