Millete değerlerine tarihine düşmanlar! CHP çocuklara sırtını döndü

BUĞRA KARDAN \ SEBAHATTİN AYAN

Yolsuzluklar ve ahlâksızlıklarla anılan CHP, milletin değerleriyle alâkası olmadığını bir kez daha gösterdi. Gaziantep CHP il yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında Mehteran gösterisi yapan miniklere sırt çevirme küstahlığında bulundu. CHP İl Başkanı Vakkas Acar, “Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz” diyerek rezilliği savundu. Emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in Kur’an kursları için “Ortaçağ karanlığı”, gençlere manevi değerleri kazandırmaya yönelik ÇEDES Projesi için “Tam bir geri kafalılık” ifadelerini kullanması; seküler taifesinin Ramazan coşkusunun okullara yayılmasının ardından “Laiklik elden gidiyor” tantanası yapması hafızalardan silinmezken dün Gaziantep’te patlak veren skandal CHP’nin mukaddesatla kavgalı olduğunu net biçimde ortaya koydu.

HANGİ YÜZLE MİLLETE BAKACAKLAR

Tüm dünyada coşkuyla kutlanan 23 Nisan provoke etmeye kalkan hadsizlere tepki sel oldu. Camilere, imam hatip okullarına, ata yadigârlarına kin kusan; Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği milli bayrama bile gölgelemeye çalışmaktan çekinmeyen CHP’lilerden özür gelmezken toplumdan, “Özel ve avanesinin kadim kültürümüze hatta medeniyetimize nefreti ne zaman bitecek” sesi yükseldi. Bu arada CHP’lilerin hışmına uğrayan Enes Kaan Yılmaz Anaokulu Çocuk Mehter Takımı büyük ilgi gördü. Takımın gösterisi alkışlandı. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve arkadaşları da öfke odağı oldu. Haksızlığa uğrayan çocukları müdafaa eden ise AK Parti oldu. Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, CHP’lilere, “Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkânsızdır” şeklinde çıkıştı.

MİLLETE YÜZ ÇEVİRDİLER

Akit’e konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da şunları söyledi: “Milletin egemenliğine ve geleceğine sırt dönülmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek ilan ettiği bu büyük günde, Gaziantep’te şahit olduğumuz manzara tek kelimeyle ibretliktir. Milletin iradesinin tecelli ettiği 23 Nisan’da çocuklarca yapılan Mehter gösterisine sırtını dönen CHP Gaziantep il yönetimi, aslında sadece miniklere değil, bu milletin kendisine ve tarihine yüz çevirmiştir. 1950 öncesinde milletin egemenliğini tanımayan zihniyetin bugün hâlâ milletin değerleriyle kavga ediyor olması şaşırtıcı değildir. Bugün çocukların neşelerine tahammül edemeyenlerin, yarın iktidar olduklarında milleti nasıl yok sayacaklarının provası bu hareketle tescillenmiştir. Kendi evladına ve ecdadının mirasına sırtını dönen bir yapının bu milletten iktidar yetkisi beklemesi beyhudedir. Atatürk’ün emanet ettiği koltuklarda bir günlüğüne de olsa oturma hayali kuranlar, önce bu milletin değerlerine saygı duymayı öğrenmelidir. Egemenliğin gerçek sahibi olan millete ve onun masum çocuklarına sırt dönerek siyaset yapılmaz. Atatürk’ün emanet ettiği koltuklarda bir günlüğüne de olsa oturma hayali kuranlar, önce bu milletin değerlerine saygı duymayı öğrenmelidir. Bu skandal tavır, ferdi bir hata olarak geçiştirilemez. Gaziantep’teki bu hareketi sergileyen CHP yönetimi hakkında genel merkez tarafından derhal gereği yapılmalı ve bu kişiler görevden alınmalıdır. Aksi takdirde sessiz kalınan her dakika, CHP Genel Merkez’nin de bu yakışıksız tavırla aynı görüşte olduğunun ve milletin değerlerine sırt dönme politikasını teyit ettiğinin kanıtı olacaktır. Milletin bayramında, millete ve evlatlarımıza sırt dönenleri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”