Kurbana sayılı günler kala firar eden tosun Murat Nehri’ni geçemedi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elazığ'ın Palu ilçesinde Kurban bayramı öncesi beslendiği yaylada firar eden tosun Murat Nehri'ni geçerken bir adada mahsur kaldı. Tosun, balıkçı Memet Şekerci ve arkadaşları tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir besiciye ait kurbanlık tosun, bir anda yayladan koşarak uzaklaşmaya başladı. Önüne çıkan Murat Nehri’ne giren hayvan, akıntıyla birlikte nehrin ortasında bulunan bir adacığa çıkarak mahsur kaldı. Hayvanın mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, bölgede uzun yıllardır nehir üzerinde balıkçılık yapan Memet Şekerci (47) ve arkadaşlarından yardım istedi.

Şekerci ve beraberindeki arkadaşları, bölgeye özgü şişme bot ve sallardan oluşan 'kelek' ile adaya ulaştı. Mahsur kalan tosun, balıkçıların yoğun çabası sonucu güvenli bir şekilde keleğe bağlanarak karaya çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan tosun, kıyıda bekleyen sahibine teslim edildi.

