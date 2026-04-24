Yer kazanmak mı istiyorsunuz? Buzdolabınızın üzerine sakın eşya koymayın!
Buzdolabınızın üzerine sakın eşya koymayın uyarıları yine bu sıcak havaların gelmesiyle birlikte çoğaldı.
Mutfaklarda yer kazanmak uğruna yapılan o masum alışkanlık, aslında beyaz eşyanızı içten içe bitiriyor olabilir! Birçok kişinin buzdolabının üstünü bir raf gibi kullanıp eşyalarla doldurması, cihazın motorunu olumsuz etkiliyor. İşte uzmanların "acil" koduyla uyardığı o hata…
Mutfaklarda alan kazanmak için neredeyse her evde uygulanan o pratik yöntem, aslında buzdolabınızın ömrünü kısaltan sessiz bir düşmana dönüşebiliyor.
Birçok kişi buzdolabının üstünü ekmeklik, ağır mutfak gereçleri veya dekoratif objelerle doldurarak burayı bir depolama alanı olarak görüyor.
Ancak uzmanlar, cihazın performansını doğrudan etkileyen bu yaygın alışkanlık konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
Çalıştıkları esnada içerideki ısıyı dışarı atmak zorunda olan buzdolaplarında özellikle üst ve arka bölümler, hava dolaşımı açısından oldukça büyük nem taşıyor.
Üst kısmın eşyalarla kapatılması, bu hava akışının engellenmesine neden olarak cihazın daha fazla ısınmasına yol açabiliyor.
Hava akışının engellenmesi, buzdolabının çalışırken daha fazla efor sarf etmesine neden oluyor. Bu da enerji tüketimini artırarak cihazının ömrünün kısalmasına neden oluyor.
Uzmanlar, sürekli yüksek ısıya maruz kalan motorun zamanla yıprandığını belirtiyor. Bu durum, cihazın ömrünü kısalttığı gibi arızaların görülme riskini de artırıyor.
Uzmanlara göre buzdolabının etrafında, özellikle üst kısmında boşluk bırakmak cihazın daha verimli çalışmasını sağlıyor. Basit bir düzenleme ile cihazının ömrünü uzatarak daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.
