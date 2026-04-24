Adıyaman'da deprem meydana geldi!
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumusuzluk yaşanmadı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen deprem, paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.09'da merkez üssü Çelikhan olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.