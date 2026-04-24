“MİS”, hainlerin saltanatını bitirecek

Adalet Bakanlığı, uluslararası adli iş birliğinde ezber bozacak dijital bir adım attı. Bakan Akın Gürlek’in talimatıyla hayata geçirilen ve uluslararası arenada adli iş birliği süreçlerini daha etkin, daha hızlı, daha şeffaf ve daha verimli hale getirmeyi amaçlayan Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı. UYAP altyapısı ile birlikte kullanıma açılan MİS Projesi ile yargı ‘uluslararası’ alanda da vites yükseltirken, hayata geçirilen dijital devrimle, ruhunu 1 dolara satan FETÖ’cü hainlerin, yabancı istihbarat servislerine çalışan casusluk zanlılarının ve eli kanlı teröristlerin kaçmasının ve elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasının engellenmesi planlanıyor.

YARGI VİTES YÜKSELTTİ

Bir dijital altyapı projesi olarak MİS sayesinde, uluslararası adli yardımlaşma süreçlerinin artık daha hızlı, daha şeffaf ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Yeni sistemle uluslararası adli iş birliği süreçleri, adli mercilerden merkezi makama kadar uçtan uca izlenebilecek. Böylece doğru ve anlık veri akışı sağlanırken, bu alanda veriye dayalı politika üretiminin de önü açılacak. Süreçlerde yaşanan gecikmeler ile karşılaşılan sorunların daha kolay tespit edilmesi ve bunlara yönelik etkin çözümler geliştirilmesi mümkün olacak. Merkezi İzleme Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte uluslararası adli iş birliği süreçlerinde hız ve verimliliğin artırılması, buna bağlı olarak da yargılama süreçlerinin hızlanması ve hedef sürelerin gerçekleştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Bu adım Türkiye’nin uluslararası adli iş birliğindeki etkinliğini ve itibarını daha da güçlendirecek. UYAP 3 altyapısı ile MİS modülünün entegrasyonuna yönelik geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu adımla Türkiye’nin, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüme yön veren öncü ülkeler arasında yer alma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. Yargının hızlandırılmasına yönelik mesajlar veren Gürlek, “Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması hedefimiz doğrultusunda idari ve yapısal düzenlemelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor; vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” demişti.

7 yeni daire başkanlığı

Öte yandan, Adalet Bakanı Gürlek, yaptığı paylaşımda Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu belirterek, “Hedefimiz, daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.