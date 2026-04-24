Muhalefetin bir yalanı daha elinde patladı! Hani AK Partililere operasyon yapılmıyordu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında verdiği “Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, dosyanın içindeki delile bakar” mesajı, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen dev operasyonla bir kez daha perçinlendi. 5 yıl boyunca kayyumluk yapan, AK Parti’den belediye başkanlığı ve milletvekili adaylığı bulunan isme yönelik operasyon; yargının yolsuzlukla mücadelede “siyasi aidiyet ya da şahıs değil, doğrudan delil odaklı” hareket ettiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

AK PARTİ VE KAYYUM BELEDİYE BAŞKANININ DAHİL OLDUĞU 51 ŞÜPHELİYE ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; 47 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, sabah saat 06.00’da titizlikle planlanmış eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamındaki toplam 51 şüpheliden 28’inin kamu görevlisi olması, dosyanın kamu içindeki yasa dışı yapılanmalara karşı gösterilen tavizsiz mücadeleyi gözler önüne serdi.

DOSYADAKİ KRİTİK İSİM ŞEREF ALBAYRAK: HEM KAYYUM HEM AK PARTİ ADAYI

Halfeti’de gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çeken isim, 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak oldu. Aynı ismin 2024 yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den aday gösterilmiş olması, yargının “dosya kapağına değil, dosya içeriğine baktığının” en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma dosyasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu’nun teknik tespitleri yer aldı. Belediyeye ait ihale evraklarına el konulurken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 106 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

"KORUMA VE KOLLAMA" İDDİALARI BOŞA ÇIKTI; “PARTİ AYRIMI YOK” MESAJI SAHADA TESCİLLENDİ

Bu gelişme, “yolsuzlukta bazı isimlere dokunulmuyor” yönündeki iddiaları doğrudan çürüten bir tablo ortaya koydu. Devletin; geçmişteki görev makamına ya da güncel siyasi kimliğe bakmaksızın, yalnızca hukuk ve delil çerçevesinde işlem yaptığı net şekilde ortaya kondu.

Adalet Bakanı’nın CNN TÜRK yayınında paylaştığı; “30 belediye başkanı hakkında işlem yapıldığı, 13’ünün mahkûm olduğu, 7’sinin yargılamasının sürdüğü ve diğer dosyaların karara bağlandığı” yönündeki rakamsal veriler, Halfeti operasyonu ile sahadaki somut karşılığını bulmuş oldu.