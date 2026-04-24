Tüm hastalıklara pansuman olacak! Böbreklerin süzgeci meyve... Kum ve taş bırakmıyor
Meşhur tıp bilgini İbn-i Sina'nın da eserlerinde sıkça dile getirdiği incirin faydaları saymakla bitmiyor.
Doğanın sunduğu şifa kaynakları yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekiyor. Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina da eserlerinde bazı besinlerin sağlık üzerindeki etkilerine geniş yer verir. Onun dikkat çektiği besinlerden biri ise incir.
Ünlü eseri El-Kanun fi't-Tıbb'da inciri, sindirimi destekleyen ve vücudu güçlendiren bir meyve olarak tanımlar. İncirin hem taze hem kuru formunun farklı faydalar sunduğunu belirtir. Ancak bu etkilerin modern tıpta tedavi yerine destekleyici olarak değerlendirilmesi gerektiğini de unutmamak gerekir.
İbn-i Sina'ya göre incir, özellikle sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bağırsak hareketlerini destekleyerek vücuttan atılması gereken maddelerin daha kolay uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Geleneksel yorumlarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını desteklediği de ifade edilir.
Cilt sağlığı konusunda da incirden söz edilir. Düzenli tüketimin cilde daha canlı bir görünüm kazandırabileceği, bazı doğal uygulamalarda ise incir sütü ve yaprağının çeşitli cilt sorunlarında kullanıldığı bilinir. Ancak bu tür uygulamaların hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İncirin farklı kullanım şekilleri de dikkat çeker. Pişmiş incirin boğazı yumuşatmaya yardımcı olabileceği, kuru incirin enerji verici özelliğiyle öne çıktığı bilinir. Geleneksel kaynaklarda solunum yollarını rahatlatıcı etkilerinden de söz edilir.
Bununla birlikte incirin yüksek şeker içeriğine sahip olduğu unutulmamalıdır. Aşırı tüketimi kilo artışına, bazı kişilerde ise gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle dengeli tüketim her zaman önemlidir. Kısacası incir, geçmişten günümüze değerini koruyan besinlerden biridir.
Ancak onu mucizevi bir tedavi olarak görmek yerine, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
