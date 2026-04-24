Türkiye'de belki de kimsenin haberdar olmadığı o İHA'yı sessiz sedasız aldılar! Hemen havalandırdılar Birçok kişinin otomatik refleksi... Yağmur yağarken sakın pencereleri kapatmayın! 'İnşallah' diyerek gönülleri fethetmişti! Ünlü yıldıza Kuran-ı Kerim hediye edildi! Merkez Bankasının rezervleri artmaya devam ediyor Bir fincan kahve deyip geçmeyin... Kahve tüketmeyi bıraktığınızda saçınıza neler olur? Juraj Blanar 'bir karar vermemiz gerekiyor' diyerek duyurdu: Türkiye'nin yolunu izleyelim Bu yumurta 30 milyon dolar! 3 dakikada satıldı! Kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış
Tüm hastalıklara pansuman olacak! Böbreklerin süzgeci meyve... Kum ve taş bırakmıyor
Meşhur tıp bilgini İbn-i Sina'nın da eserlerinde sıkça dile getirdiği incirin faydaları saymakla bitmiyor.

Doğanın sunduğu şifa kaynakları yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekiyor. Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina da eserlerinde bazı besinlerin sağlık üzerindeki etkilerine geniş yer verir. Onun dikkat çektiği besinlerden biri ise incir.

Ünlü eseri El-Kanun fi't-Tıbb'da inciri, sindirimi destekleyen ve vücudu güçlendiren bir meyve olarak tanımlar. İncirin hem taze hem kuru formunun farklı faydalar sunduğunu belirtir. Ancak bu etkilerin modern tıpta tedavi yerine destekleyici olarak değerlendirilmesi gerektiğini de unutmamak gerekir.

İbn-i Sina'ya göre incir, özellikle sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bağırsak hareketlerini destekleyerek vücuttan atılması gereken maddelerin daha kolay uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Geleneksel yorumlarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını desteklediği de ifade edilir.

Cilt sağlığı konusunda da incirden söz edilir. Düzenli tüketimin cilde daha canlı bir görünüm kazandırabileceği, bazı doğal uygulamalarda ise incir sütü ve yaprağının çeşitli cilt sorunlarında kullanıldığı bilinir. Ancak bu tür uygulamaların hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İncirin farklı kullanım şekilleri de dikkat çeker. Pişmiş incirin boğazı yumuşatmaya yardımcı olabileceği, kuru incirin enerji verici özelliğiyle öne çıktığı bilinir. Geleneksel kaynaklarda solunum yollarını rahatlatıcı etkilerinden de söz edilir.

Bununla birlikte incirin yüksek şeker içeriğine sahip olduğu unutulmamalıdır. Aşırı tüketimi kilo artışına, bazı kişilerde ise gaz ve şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle dengeli tüketim her zaman önemlidir. Kısacası incir, geçmişten günümüze değerini koruyan besinlerden biridir.

Ancak onu mucizevi bir tedavi olarak görmek yerine, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlaline karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı...
Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Gündem

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milli ..
Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı
Gündem

Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu kafilesinde yaşananlar, sosyal medya..
Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!
Dünya

Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!

Güney Amerika’nın önde gelen hayvancılık ülkelerinden biri olan ve “sığır etinin cenneti” olarak bilinen Arjantin’de, eşek eti satılmaya baş..
23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı
Gündem

23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakk..
Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!
Avrupa

Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!

İtalya’nın başkenti Roma'da gerçekleşen korkunç cinayetin ardından sırra kadem basan milletvekili Marco Valeri, güvenlik güçlerinin titiz ta..
