211 milyonluk "Danışmanlık" vurgunu: Muhasebeciye 200 bin TL sus payı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaya çıkardığı plana göre; finans direktörü H.Y., önce aynı şirkette çalışan bir kadın üzerine paravan bir danışmanlık şirketi açtırdı. Ardından, asıl çalıştığı ambalaj şirketinden bu hayali firmaya "danışmanlık hizmeti" alınıyormuş gibi milyonlarca lira aktarmaya başladı.

Şirket içinde şirket kurup kasayı boşalttılar

Vurgunun detayları ise dudak uçuklattı:

Tek Kaynak: Yapılan incelemede, kurulan paravan şirketin ambalaj firması dışında hiçbir müşteriyle çalışmadığı ve tek gelirinin bu vurgun paraları olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, kurulan paravan şirketin ambalaj firması dışında hiçbir müşteriyle çalışmadığı ve tek gelirinin bu vurgun paraları olduğu belirlendi. Vergisini Bile Ödemişler: Şüphelilerin, dikkat çekmemek için dolandırıcılık paralarının vergisini dahi düzenli ödedikleri ortaya çıktı.

Muhasebeciye 200 bin TL "Sus Payı" maaş

Vurgun planı işlerken durumu fark eden şirket muhasebecisi de plana dahil edildi. Kendi şirketinden 80 bin TL maaş alan muhasebeciye, kurulan paravan şirketten susması karşılığında aylık 200 bin TL "maaş" bağlandığı tespit edildi.

Yakalanınca ne diyeceklerini prova etmişler

Polisin Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede; yakalanmaları durumunda polisi yanıltmak için nasıl ifade vereceklerine dair çektikleri prova videoları bulundu.

Adliyeye sevk edilen ve suçlamaları reddeden 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şirket genel müdürü L.B.'nin şikayetiyle başlayan süreçte, 2 yıllık süreçte buharlaşan 211 milyon TL'nin izi sürülüyor.