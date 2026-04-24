İstanbul'da 100 bin konutun sahipleri belli oluyor: Beklenen gün geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003'ten bu yana sosyal konut projeleri yürütüyor.

Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL’DA

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

İSTANBUL’UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek.

Bu kapsamda, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

BAKAN KURUM’DAN KURA PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kura törenine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kurum, "Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi'nde bu kez ev sahibi İstanbul. 100 bin sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz" ifadesini kullandı.

80 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ: 406 BİN 499 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

29 Aralık 2025 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DE 2 MİLYON 262 BİN SAĞLAM YUVA

Türkiye genelinde sosyal konut kampanyalarının yanı sıra 2012 yılından bu yana 2 milyon 526 bin bağımsız bölüm de kentsel dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 262 bin bağımsız bölümün yapımı tamamlandı. 264 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapımı devam ediyor.

TÜRKİYE’DEKİ HER İKİ DÖNÜŞÜMDEN BİRİ İSTANBUL’DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 kentsel dönüşüm projesinden birini İstanbul’da hayata geçiriyor. 2012’den bu yana kentsel dönüşüm ve 2003’ten bu yana sosyal konut projeleri ile İstanbul’un güvenli yapı stoku için 1 milyon 218 bin bağımsız bölümün inşa süreci yürütüldü. 986 bin 104 bağımsız bölümün yapımı tamamlandı. 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci devam ediyor. 125 bin bağımsız bölümün daha proje süreci devam ediyor.

İSTANBUL İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ

Yarısı Bizden İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve yapı stokunu güçlendirmek için vatandaşlara Yarısı Bizden desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında bugüne kadar 316 bin bağımsız bölümü dönüşüm sürecine dahil edildi. 85 binini tamamlandı. 233 bin bağımsız bölümün proje/inşa süreci devam ediyor.

DESTEK TUTARI

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında evlerini yeniden inşa ettirmek isteyen vatandaşlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma olmak üzere 1 milyon TL destek sağlanıyor.

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” İADŞP kapsamında 3 milyon TL’ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Başvuru süreci yeni başlayan proje kapsamında İstanbul’da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL’ye kadar kredi finansmanı sunulacak. Vatandaşlar bu krediyle evlerini dönüştürürken kira desteği de alabilecek. Dönüşüm alanları ve riskli yapılar için vatandaşlara aylık 8 bin TL kira desteği veriliyor. Bu destek riskli yapılarda 18 ay, dönüşüm alanlarında ise 48 aya kadar sürüyor.