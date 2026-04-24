“Yüce saltanat makamının kurtarılması en önemli hayati görevimizdir” Karahasanoğlu’ndan "20 Nisan Genelgesi" hatırlatması Çin'den İran'daki vatandaşlarına son uyarı: Ülkeyi derhal terk edin! "Para vermeyene iskan yok!" Motosiklet bagajında rüşvet sevkiyatı: Dolar ve eurolar havada uçuşmuş Mescid-i Aksa'ya yönelik baskı ve ihlallere tepki artıyor 8 ülkeden İsrail'e kınama Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı! Washington–Tahran hattında tansiyon düşmüyor: Trump’tan İran’a "kargaşa" çıkışı! Son dakika! Ege'de korkutan deprem! Partide ‘danışman’ çatlağı: Yolsuzluk operasyonu CHP’lileri birbirine düşürdü! O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!' Dijital tehlikeye karşı yeni dönem: 15 yaş altı için sosyal medya yasaklandı! Ya 15 yaş üstü?
Haydut Amerika'nın Deniz Korsanlığı petrol fiyatlarını uçurdu! Brent petrol 100 doları aştı!

Yücel Kaya
Hürmüz Boğazı’nda artan askeri gerilim ve ABD’nin denizlerdeki hukuksuz müdahaleleri, küresel petrol piyasalarını altüst etti. ABD’nin bölgedeki baskıcı politikaları ve deniz korsanlığına varan uygulamaları sonrası petrol fiyatları yeniden üç haneli seviyelere ulaştı. BRENT petrol, arz endişelerinin zirve yapmasıyla 106 dolara kadar yükseldi.

Dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği kritik nokta olan Hürmüz Boğazı, ABD ve İran arasındaki askeri restleşmelerin merkezine dönüştü. ABD’nin İran’a ait bir gemiye el koyması ve bölgedeki abluka kararını sürdürmesi, enerji koridorundaki güvenliği tamamen sarstı.

Yaşanan bu "deniz korsanlığı" ve askeri hareketlilik sonrası piyasalar sert tepki verdi:

  • Brent Petrol: İki hafta aranın ardından yeniden 100 dolar barajını aşarak 106 dolara çıktı.
  • WTI Ham Petrol: ABD tipi ham petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyelerine tırmandı.

Trump'tan "Abluka" Talimatı: Piyasalar Sarsılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran’a yönelik ablukanın kararlılıkla süreceğini duyurdu. Orduya bu yönde talimat verdiğini belirten Trump’ın bu çıkışı, tanker trafiğinin durma noktasına gelmesine ve küresel arz sıkıntısının derinleşmesine yol açtı.

İran'dan "Kırmızı Çizgi" Uyarısı

İran Devrim Muhafızları, boğazdaki güvenliğin ihlal edilmesini "kırmızı çizgi" olarak tanımlayarak geri adım atmayacaklarını açıkladı. İran’ın boğazda iki yabancı gemiye müdahale etmesiyle tırmanan kriz, uzmanlara göre enerji piyasalarında öngörülemez bir süreci tetikledi. Bölgedeki her askeri hamlenin, doğrudan dünya ekonomisinin damarlarına darbe vurduğu vurgulanıyor.

ABD firmaları zorda! Dev şirket yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

Ekonomi

ABD firmaları zorda! Dev şirket yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

ABD'de kaybolan ve öldürülen bilim adamları gündemde!

Dünya

ABD'de kaybolan ve öldürülen bilim adamları gündemde!

Hürmüz Boğazı’ndan bir tanker gemisi daha geçti ABD ablukasını kimse takmıyor

Gündem

Hürmüz Boğazı’ndan bir tanker gemisi daha geçti ABD ablukasını kimse takmıyor

 

