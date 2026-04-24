Haydut Amerika'nın Deniz Korsanlığı petrol fiyatlarını uçurdu! Brent petrol 100 doları aştı!

Dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği kritik nokta olan Hürmüz Boğazı, ABD ve İran arasındaki askeri restleşmelerin merkezine dönüştü. ABD’nin İran’a ait bir gemiye el koyması ve bölgedeki abluka kararını sürdürmesi, enerji koridorundaki güvenliği tamamen sarstı.

Yaşanan bu "deniz korsanlığı" ve askeri hareketlilik sonrası piyasalar sert tepki verdi:

Brent Petrol: İki hafta aranın ardından yeniden 100 dolar barajını aşarak 106 dolara çıktı.

WTI Ham Petrol: ABD tipi ham petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyelerine tırmandı.

Trump'tan "Abluka" Talimatı: Piyasalar Sarsılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran’a yönelik ablukanın kararlılıkla süreceğini duyurdu. Orduya bu yönde talimat verdiğini belirten Trump’ın bu çıkışı, tanker trafiğinin durma noktasına gelmesine ve küresel arz sıkıntısının derinleşmesine yol açtı.

İran'dan "Kırmızı Çizgi" Uyarısı

İran Devrim Muhafızları, boğazdaki güvenliğin ihlal edilmesini "kırmızı çizgi" olarak tanımlayarak geri adım atmayacaklarını açıkladı. İran’ın boğazda iki yabancı gemiye müdahale etmesiyle tırmanan kriz, uzmanlara göre enerji piyasalarında öngörülemez bir süreci tetikledi. Bölgedeki her askeri hamlenin, doğrudan dünya ekonomisinin damarlarına darbe vurduğu vurgulanıyor.