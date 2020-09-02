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Ekonomi Ülker’in bisküvilik buğdayında ilk hasat yapıldı
Ekonomi

Ülker’in bisküvilik buğdayında ilk hasat yapıldı

Ülker’in, yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek için başlattığı proje ilk meyvesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:21:00 -
Ülker’in bisküvilik buğdayında ilk hasat yapıldı

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen, bisküvilik un üretimine uygun, yüksek verimli, hastalıklara, kuraklığa dayanıklı “Aliağa” adlı buğdayın ilk hasadı yapıldı.

İhtiyacın yarısından fazlasını karşılayacak

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan Aliağa Buğdayı’nın ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 2023 yılında buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu buğdaydan karşılamayı hedeflediklerini bildirdi. Sürdürülebilirlik alanında yürütülen projelerde son yıllarda büyük mesafe kat ettiklerini aktaran Buyurgan, şunları kaydetti: “Tüm çalışmalarımızı, şirketimizin kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını amaçlayan ‘İsrafsız Şirket’ modeline uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Tohumdan başlayarak, üretimin her kademesinde ve tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedariki, bizim için önemli. Buğday da kritik ham maddelerimizden biri. Bu anlayışla çok önemli bir projenin hayata geçmesinden dolayı hem şirketimiz, hem de ülkemiz adına son derece mutluyuz. İlk ekimi, 2019 yılı Kasım ayında Konya ve Ankara’da 700 dönüm arazide gerçekleştirilen Aliağa Buğdayı’nın ilk hasadını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu hasatta yaklaşık 300 ton tohum üretimi hedefimizi yakaladık. Bu tohumları, 2020 yılı ekim döneminde toprakla tekrar buluşturarak tohumun yaygınlaşmasını sağlayacağız. 2023 yılında ise bisküvilik buğday ihtiyacımızın yarıdan fazlasını Aliağa Buğdayı’yla karşılamayı hedefliyoruz.”

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