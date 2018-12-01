Ülker’e çevre ödülü

İstanbul Sanayi Odası 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen törende “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde Ülker Bisküvi üçüncü olurken, jüri özel ödülüne de Sütaş Süt Ürünleri layık görüldü. İSO Başkanı Bahçıvan, “İstanbul’dan sanayi kimliğini silmek onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakır. Sanayinin sorun yaşamaması için İstanbul çevre düzeni planı; ‘bölge ölçeğinde’ ele alınmalıdır. Ülkemiz için de acil olarak mekansal stratejik planının hazırlanması sanayimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.