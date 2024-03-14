Ülker'den SPK’ya 550 milyon dolarlık başvuru
Ülker, Sermaye Piyasası Kurulu'na 550 milyon dolarlık borçlanma aracı için başvurdu. Elde edilen gelir, 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılacak.
Ülker, Sermaye Piyasası Kurulu’na 550 milyon dolarlık borçlanma aracı için başvurdu. Elde edilen gelir, 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılacak.
YENİ BORÇLANMA ARACI İÇİN BAŞVURU YAPILDI
REFİNANSMAN AMAÇLI KULLANIM PLANLANIYOR
Bu borçlanma aracı ihracından elde edilecek gelirin, daha önce 2020 yılında ihraç edilen ve Ekim 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılması planlanıyor. Söz konusu ihracın detayları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından belirlenecek.
Ülker'in Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu, şirketin uluslararası finansal piyasalarda varlığını sürdürme ve operasyonlarını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. İhracın onaylanmasıyla birlikte şirketin mali durumu ve operasyonel kapasitesi üzerinde olumlu etkiler bekleniyor.
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