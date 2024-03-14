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Ekonomi Ülker'den SPK’ya 550 milyon dolarlık başvuru
Ekonomi

Ülker'den SPK’ya 550 milyon dolarlık başvuru

Yeniakit Publisher
2024-03-14 23:50:26 - 2024-03-14 23:50:23
Ülker'den SPK’ya 550 milyon dolarlık başvuru

Ülker, Sermaye Piyasası Kurulu'na 550 milyon dolarlık borçlanma aracı için başvurdu. Elde edilen gelir, 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılacak.

Ülker, Sermaye Piyasası Kurulu’na 550 milyon dolarlık borçlanma aracı için başvurdu. Elde edilen gelir, 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılacak.

YENİ BORÇLANMA ARACI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

 Ülker, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alarak 550 milyon dolarlık veya muadili tutarda borçlanma aracı ihracı için başvuruda bulundu. Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ihracın yapılacağı tarih ve koşullar Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip belirlenecek.

REFİNANSMAN AMAÇLI KULLANIM PLANLANIYOR

Bu borçlanma aracı ihracından elde edilecek gelirin, daha önce 2020 yılında ihraç edilen ve Ekim 2025 vadeli Eurobond'ların refinansmanında kullanılması planlanıyor. Söz konusu ihracın detayları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından belirlenecek.

 BELİRSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ BEKLENİYOR

Ülker'in Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu, şirketin uluslararası finansal piyasalarda varlığını sürdürme ve operasyonlarını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. İhracın onaylanmasıyla birlikte şirketin mali durumu ve operasyonel kapasitesi üzerinde olumlu etkiler bekleniyor.
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