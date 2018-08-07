Ülker’den serinleten ‘Ice Latte Şeftali’

Yaz aylarında tüketicilerine Ice Latte Sade’yi sunan Ülker Cafe Crown, bu yaz ise en sevilen aromalardan biri olan şeftali ile kahveyi buluşturdu ve Ice Latte Şeftali’yi çıkardı. Ice Latte Şeftali, aroması ve lezzeti ile kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olması bekleniyor.

KÂĞIT FATURALAR ORMANA DÖNÜŞECEK

Limak Enerji, müşterilere gönderdiği kâğıt faturaları ormana dönüştürecek. Şirket, “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesi ile müşterilerine iletilen fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kâğıtlara karşılık Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde fidan dikimi gerçekleştirerek, ormanlar oluşturacak. Tüketilen kâğıt miktarını dengelemek için her yıl bin fidan dikmeyi hedefleyen projede, 50 ton kâğıda denk gelen ağaç doğaya geri dönecek.