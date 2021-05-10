  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Binance para çekimlerini durdurdu
Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
Hayatının hatasını yaptı! Tabutla toprağa verildi
Hatay'da yakalanan terörist bakın nereden mezun olmuş
Ekonomi Ülker'den ilk çeyrekte 2,7 milyar TL ciro
Ekonomi

Ülker'den ilk çeyrekte 2,7 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:59:00 -
Ülker'den ilk çeyrekte 2,7 milyar TL ciro

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 arttırarak 2,7 milyar TL’ye ulaştırdı. İhracat ve yurt dışı operasyonlarını ise yüzde 19 büyüttü.  Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren CEO Mete Buyurgan, “Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.  Buyurgan, “2021 yılında da büyümemizi sürdürüp çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza odaklı dijitalleşme ile sürdürülebilirlik projelerimize daha da hız vereceğiz. Yeni yatırımlar ve güçlü inovasyonlarla ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak
Medya

Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon sahnelerinin Hollywo..
Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı

İngiliz Daily Mail gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Çin-Kovid19 ilişkisini bir kez daha ele aldı. Haberde, Çin..
ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Sık sık silahlı saldırıların yaşandı ABD'de kan gövdeyi götürdü. Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay