Ülker'den ilk çeyrekte 2,7 milyar TL ciro

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 arttırarak 2,7 milyar TL’ye ulaştırdı. İhracat ve yurt dışı operasyonlarını ise yüzde 19 büyüttü. Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de etkisini devam ettirdiğini dile getiren CEO Mete Buyurgan, “Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak, sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Buyurgan, “2021 yılında da büyümemizi sürdürüp çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza odaklı dijitalleşme ile sürdürülebilirlik projelerimize daha da hız vereceğiz. Yeni yatırımlar ve güçlü inovasyonlarla ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız” açıklamasında bulundu.