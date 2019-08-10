Ülker'den bayramlık 47 ürün

Bayram dönemlerinin tüketiciler kadar Ülker için de özel olduğunu söyleyen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Ülker’in şekerleme ve çikolata ürünlerine ciddi oranda talep geldiğini ifade etti ve şu bilgileri aktardı: “Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarı 600 milyon lira büyüklüğe ulaştı. Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı’nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Elli yılı aşkın süredir bayramların değişmeyen ikramı Ülker Çikolatin, sütlü çikolatası ve Osmanlı “Çintemani” deseninden esinlenilerek hazırlanan rengarenk ambalajıyla, bayram ikramlarının klasikleri arasında yer alıyor. Hediyelik çikolata portföyümüzün lider ürünü Ece Çikolata da, içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla tercih edilen bir diğer ürünümüz. Şekerlemede ise tüketicilerimiz Ülker Damla Sakızlı Toffe ve Ülker Lokumcuk’a yoğun ilgi gösteriyor. Her bayram aynı özen, kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz.”