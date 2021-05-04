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Ekonomi Ülker Ramazan Bayramı’na hazır
Ekonomi

Ülker Ramazan Bayramı’na hazır

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Ülker, bu sene çikolata ve şekerlemedeki 49 çeşit ürünüyle tüketicisiyle buluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:13:00 -
Ülker Ramazan Bayramı’na hazır

Firma, 49 çeşit ürünüyle satış noktaları ve e-ticaret platformlarında yerini aldı. Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, “Pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında hediyelik ve ikramlık çikolatada birinciliğimizi devam ettirdik. Pazar payımızı, ciro bazında 2.9 puan arttırarak yüzde 35.6’ya ulaştırdık. Sektörümüzde her dönem tüketici odaklı ürün inovasyonlarıyla farklılaştık. Son iki yılda çalışmalarımızı daha da arttırdık. Farklı tüketim anlarına hitap edecek çok sayıda yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Ece Trio’yu tüketicinin beğenisine sunduklarına işaret eden Turhan, “Sevilen ürünümüz Kremini Mini de raflara çıktı” dedi. Turhan, tüketiciye ise “İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolata ambalajı, ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ise ürünü çok iyi kapatıp sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli” diye seslendi.

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