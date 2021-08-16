Ülker, cirosunu 5,2 milyar TL’ye ulaştırdı

Şirketin, Faiz Amortisman, Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 809 milyon TL oldu. Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Ülker’in istikrarlı büyümesini, pandemi koşullarının beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayarak, “İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla ekonomimize katkı sağlamaya devam ettik. Şirketimiz yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye operasyonlarını yüzde 15,8 ve yurt dışı operasyonlarını yüzde 15,6 büyüttü. Pandemi döneminde hassasiyetle yürüttüğümüz süreçler ve başarılı çalışmalarımızın sonucunda yılın ilk yarısında ciromuzu yüzde 15,7 oranında artırdık. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 39,4 oldu.” açıklamasında bulundu. Bölgede güçlü bir oyuncu olmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Buyurgan, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğin, Kazakistan ve Orta Asya’da da güçlü büyüme trendinin sürdüğünü kaydetti.