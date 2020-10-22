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Aktüel Ülker Bisküvi, 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti
Aktüel

Ülker Bisküvi, 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağının bir kısmını yurt dışı menşeli sendikasyon kredisinin kapatılmasında, kalan kısmını da şirketin yatırımlarında kullanmayı planlıyor - Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi Mete Buyurgan: - "Dünya ve ülkemiz pandemiden dolayı hassas bir dönemden geçiyor. Tüm bunlara rağmen Ülker Bisküvi olarak pandemi döneminde tahvil ihracı gerçekleştiren Türkiye'deki ilk gıda şirketi olduk"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:28:49 -
Ülker Bisküvi, 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Ülker Bisküvi, 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde yurt dışından kaynak sağlanması, Türkiye'ye ve Ülker Bisküvi'ye gösterilen güvenin göstergesi oldu.

Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağının bir kısmını yurt dışı menşeli sendikasyon kredisinin kapatılmasında, kalan kısmını da şirketin yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben 30 Ekim 2020'de sonuçlanması bekleniyor.


- "Tahvil ihracımız büyük ilgiyle karşılandı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO)Mete Buyurgan, dünya ve Türkiye'nin pandemiden dolayı hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tüm bunlara rağmen Ülker Bisküvi olarak pandemi döneminde, tahvil ihracı gerçekleştiren Türkiye'deki ilk gıda şirketi olduk. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, Ülker'in uluslararası finansman kaynağı sağlamadaki başarılı stratejileri ve yatırımcılarla olan güçlü bağının bir sonucudur." ifadelerini kullandı.


- "Yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz"


Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini bildiren Buyurgan, Ülker Bisküvi'nin mevcut performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020'nin ilk yarısındaki ciromuzu 4,5 milyar TL olarak açıklamıştık. Bu dönemde sağlam bilançomuzla faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, üretime, satış ve dağıtım faaliyetlerine, istihdam sağlamaya ve 100'ü aşkın ülkeye ihracata hız kesmeden devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen şirketimize uluslararası yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlanması hem ülkemize hem de şirketimize olan güvenin bir göstergesidir."

Ülker Bisküvi CFO'su Cenker Uçan da Ülker’in ilk tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktararak, "450 milyon dolar hedefiyle başladığımız projemize uluslararası yatırımcılardan 1,8 milyar dolar talep aldık ve ihraç edilecek rakamın 650 milyon dolar olmasına karar verdik. 5 yıl vadeli tahvilimize, 28 ülkeden 130'dan fazla uluslararası yatırımcı iştirak etti. Şirketimizin sağlam finansman yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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