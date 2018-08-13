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Ülker 2 milyar dolarlık mülk satarak daha fazla ihracata odaklanacak

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2 milyar dolarlık gayrimenkul satışıyla ihracata odaklanacakları mesajını verdi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:11
Ülker 2 milyar dolarlık mülk satarak daha fazla ihracata odaklanacak

Yıldız Holding Yönetim Kurulu BaşkanıMurat Ülker, borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla daha da rahatladıklarını belirterek, 2 milyar dolarlık gayrimenkul satışıyla ihracata odaklanacakları mesajını verdi.Murat Ülker, grubun borç yapılandırması konusunda ise şunları söyledi:

8 YILLIK ANLAŞMA

“Gelirlerimize uygun yerli-yabancı para oranı sağladık. 4 yıllık sabit, 8 yıla varan bir anlaşma yaptık. ‘Yıldız Holding olarak ana işimiz bisküvi, gofret, kek, çikolata, şeker, sakız kategorilerine odaklanacağız’ demiştik. Diğer işlerimizden ya halka açarak, ya stratejik ortaklıklar yaparak, ya da kısmen veya tamamen satarak çıkacağız. Ayrıca, ana kategorilerden de ihtiyaç fazlası kapasite ve markalardan, bölgelerden yurtiçi ve yurtdışında çıkışlar gündeme gelecek. İlaveten iş harici gayrimenkul stokunu elden çıkaracağız. Söz konusu gayrimenkullerin sadece yurtiçinde olanlarının değeri 2 milyar doları buluyor. Bir kısmını gayrimenkul portalımıza koyduk.”

600 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2018’de 5 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımlarını tamamlayarak makul fiyatla yeni ürün yapacaklarını ifade eden Ülker, kur farkını kullanarak ihracatlarını artıracaklarını kaydetti. Şu anda İngiltere, ABD ve Kazakistan’dan Çin’e ürün gönderdiklerini belirten Murat Ülker, artık bu ülkeye Türkiye ve Kazakistan’dan mal göndereceklerini söyledi.

Bu yıl 600 milyon dolara yakın bir ihracat hedeflediklerini açıklayan Murat Ülker, grubun kilo başına ihracat gelirini ise şöyle açıkladı: “Artık daha kıymetli çeşitler ihraç ediyoruz. Avustralya’ya Jaffa Cakes, ABD’ye Godiva Masterpieces, İngiltere’ye McVities Nibbles ihraç ediyoruz. Bu ürünlerin 100-150 gramının perakende fiyatı 1-2 İngiliz Pound’u (1.27-2.54 dolar) düzeyinde bulunuyor. Bu markaların inovasyonu Türkiye’de gerçekleşiyor.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:11
  1. Yıldız Holding Yönetim Kurulu
  2. Murat Ülker
  3. Ülker

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