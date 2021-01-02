Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var

Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen ordusunda 1. Savaş Tugayı Komutanı Tuğgeneral Muhammed en-Nuaymi, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı güçlerin Sada'ya bağlı Es-Safra ilçesinde Husilerin mevzilerine 3 cepheden saldırı düzenlediğini bildirdi.

Nuaymi, saldırı neticesinde Husilerin mevzilerine giden ikmal hatlarının kesildiğini, Husilerden ölen ve yaralananların olduğunu, bazılarının da esir alındığını bildirdi.

Husilerin saldırısı püskürtüldü

Diğer yandan, Yemen ordusunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Husilerin Dali ilinde orduya ait mevzilere düzenlediği saldırının püskürtüldüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Husilere ait internet sitesinin haberinde ise Suudi Arabistan sınır muhafızlarının, Sada'nın Munebbih ilçesindeki Er-Raku bölgesine saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin yaralandığı belirtilen haberde, olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Uzun zamandır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.