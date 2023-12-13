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Gündem Ülkenin işi gücü bu oldu! AYM’den yeni Can Atalay kararı
Gündem

Ülkenin işi gücü bu oldu! AYM’den yeni Can Atalay kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:34:00 -
Ülkenin işi gücü bu oldu! AYM’den yeni Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, cezaevindeki milletvekili Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul’a sevk etme kararı alırken, karar oy birliği ile alındı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, cezaevindeki milletvekili Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul’a sevk etme kararı aldı. Karar, oy birliği ile alındı. Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, "Birinci bölümde görüşülen Can Atalay başvurusu oy birliği ile Genel Kurula sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Olayın geçmişi

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

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