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Ülkenin Genelkurmay Başkanı gözaltına alındı

2008-2009 yıllarında 11 gencin kaçırılması ya da ortadan kaybolmasının baş şüphelisi eski Deniz Binbaşı Chandana Prasad Hettiarachchi'yi korumak ve polisten kaçmasına yardımcı olmakla suçlanan Sri Lanka Genelkurmay Başkanı Oramiral Ravindra Wijegunaratne gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:49
Ülkenin Genelkurmay Başkanı gözaltına alındı

Sri Lanka Genelkurmay Başkanı Oramiral Ravindra Wijegunaratne, 9 yıl önce sona eren iç savaş sırasında 11 gencin kaçırılması ya da ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mahkeme, Wijeguneratne'nin soruşturma çerçevesinde 5 Aralık'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

Wijegunaratne, savcılık tarafından 2008-2009 yıllarında 11 gencin kaçırılması ya da ortadan kaybolmasının baş şüphelisi eski Deniz Binbaşı Chandana Prasad Hettiarachchi'yi korumak ve polisten kaçmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

Eski deniz binbaşı da Ağustos ayında tutuklanmıştı

Kaçırılan gençlerin, bir deniz üssünde fidye için tutulurken öldürüldükleri iddia ediliyor.

Deniz Binbaşı Hettiarachchi de ağustos ayında tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Wijegunaratne, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:49
  1. Sri Lanka Genelkurmay Başkanı Oramiral Ravindra Wijegunaratne
  2. eski Deniz Binbaşı Chandana Prasad Hettiarachchi
  3. Deniz Binbaşı Hettiarachchi

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