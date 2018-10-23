'Ülkemizi dünyada ilk 5'e, ilk 3'e sokmak için çalışıyoruz'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Manavgat'ta bir otelde gerçekleştirilen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ekim ayı olağan toplantısında, Antalya'nın hem Türkiye hem de dünya turizmi açısından çok önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Turizm sektörünün çok hassas bir sektör olduğunu, dış faktörlerden çok çabuk etkilendiğini anlatan Alpaslan, turizm serüveni içinde pek çok krizle, sorunla karşılaşıldığını, bunların hemen hemen tamamının sektörün dışındaki nedenlerden kaynaklandığını vurguladı.

Gerek gelir gerekse turist sayısı bakımından 2018'de çok iyi noktalara gelindiğini ifade eden Alpaslan, 2018'de kent bazında Antalya'nın, ülke bazında da Türkiye'nin dünyada ilk 10'a gireceğini bildirdi.

Alpaslan, şunları kaydetti:

"Yasal çalışmalar, gerekli altyapı çalışmalarını planlama ve yeni tanıtım stratejisiyle, ülkemizi dünyada ilk 5'e, ilk 3'e sokacak, turizm gelirinin gayri safi milli hasıla içindeki payını da yüzde 8'lere çıkaracak ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Antalya aynı zamanda bir tarih, kültür, sanat şehri. Doğal güzellikleri barındırıyor. Bu potansiyeller de harekete geçirildiği zaman kent, yılda 15-20 milyon yabancı turisti rahatlıkla ağırlayabilecek. Bakanlık olarak daha etkin bir pazarlama ve tanıtım stratejisi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Başta Antalya olmak üzere ülkemizin tüm turizm alanlarında mevcut tüm altyapı sorunlarını, çöpünden arıtmasına ve çevre sorunlarına kadar çözmeye yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Yine sektörde çalışanların daha nitelikli hale gelmesi, çok iyi yetişmiş kişileri sektöre kazandıracak bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Turizm meslek liselerini daha donanımlı hale getireceğiz. 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında çıkarılmış bir yasa. Bu kanunla çok önemli işler yapılmış fakat kanunun artık güncellenmesi gerekiyor. Seyahat acenteleri ve turizm sektörünün yapılandırılmasına dönük yasal çalışmalarımız var. Ben inanıyorum sektörle iş birliği yaparak ülkemizi dünya turizminin gözdesi haline getireceğiz."

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da yabancı turist sayısı bakımından ekimde Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 büyümenin söz konusu olduğunu bildirdi.

Turizm sektöründe dünyada gelecek 20-30 yılda talebin daha da artacağının düşünüldüğünü ifade eden Yağcı, bunun için altyapıyla ilgili sorunların mutlaka çözülmesi gerektiğini söyledi.

Teknolojik ve internetteki gelişmelerden de mutlaka yararlanılması gerektiğine işaret eden Yağcı, "Antalya'nın turizm anlamında akıllı şehir olması konusunda çok ciddi adımların atılması gerekiyor. Yurt dışından gelen misafirin hava limanında, şehirde neye nasıl ulaşabileceğine, nereyi gezebileceğin telefonla ulaşması lazım." dedi.