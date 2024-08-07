Ülkemize hayırlı olsun! Yerli T70 Helikopteri teslim edildi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri için T70 Genel Maksat Helikopterinin teslimatı gerçekleştirildi. Demiroğlu toplamda 100 adet helikopter teslimatına ulaşıldığını açıkladı.

“Düzenlenen törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza T70 Genel Maksat Helikopterimizin teslimatını gerçekleştirdik. Ülkemize hayırlı olsun. Son teslimatla birlikte, T129 ATAK Helikopteri dahil bugüne kadar toplamda 100 adet helikopter teslimatına ulaştık. Ülkemizin savunma sanayisine gece gündüz çalışarak katkı sunmaya devam edeceğiz.”

TUSAŞ T70 PROJESİ

T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopteri’nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle, 5 farklı kullanıcıya teslim edilecek.

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109 adet üretilecek olan helikopterin kullanıcıları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü. Proje kapsamında, ana yüklenici TUSAŞ; T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesini, entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS); TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor.