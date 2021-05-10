Şirket, İzmir’de Teknik Yapı ortaklığı ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçecek Evora İzmir projesine yönelik çalışmalarının yanı sıra İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de inşa sürecini yürütmeyi sürdürdü. Toplam hasılatını gayrimenkul satışı, kira ve finansal gelirden elde eden Halk GYO’nun, 2021’in ilk çeyreğinde net dönem karı 8,4 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansal verileri değerlendiren Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, “Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem şirketimize hem de ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” ifadesini kulandı. Küresel ve yerel düzeyde Kovid19’un gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisinin ise hala devam ettiğini belirten Karan, “Yoğun sayılabilecek bir yılın ardından sektör aktörleri, 2021’in ilk çeyrek dönemini daha sakin ve planlama odaklı geçirmiş görünüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde sektörün projeler üreterek yeni gayrimenkul varlıkları oluşturması ve uygun koşullar oluştuğunda realize olması muhtemel yeni talepleri karşılayacak stoklar geliştirmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.