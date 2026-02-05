  • İSTANBUL
SON DAKİKA
"Ülkemiz dünyanın çöplüğü değil" diyerek atık ithalatına yasak getirdiler

Uygun şekilde işlenmez ya da gelişigüzel atılırsa, e-atıklar toprağı ve su kaynaklarını kirleten kurşun, cıva ve kadmiyum içerebilir.

Malezya, hükümetin ülkenin dünyanın 'çöplüğü' olmayacağını vurgulamasıyla birlikte, elektronik atık ithalatına derhal yürürlüğe giren kapsamlı bir yasak getirdi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Çarşamba günü (4 Şubat) geç saatlerde yaptığı açıklamada, yaygın olarak e-atık olarak bilinen tüm elektronik atıkların derhal geçerli olmak üzere "mutlak yasak" kategorisine yeniden sınıflandırıldığını bildirdi. Böylece, daha önce Çevre Dairesi'ne belirli elektronik atıkların ithalatına istisna tanıma imkanı veren takdir yetkisi ortadan kaldırılmış oldu.

"E-atık artık kesinlikle kabul edilmeyecek," diyen MACC Başkanı Azam Baki, yasadışı ithalatı önlemek için "kararlı ve bütüncül" bir uygulama sözü verdi.

Malezya, geçmişte büyük ölçüde yasadışı olduğundan ve insan sağlığıyla çevre için tehlike oluşturduğundan şüphelenilen yüksek hacimli elektronik atık ithalatıyla mücadele ediyordu. Yetkililer son yıllarda limanlarda yüzlerce şüpheli e-atık konteynerine el koydu ve bunların ihracatçı ülkelere iade edilmesi için bildirimler gönderdi.

 

Elektronik atık toprak ve su kaynaklarını kirletebiliyor

Çevre savunucuları uzun süredir daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuyordu. Bilgisayar, telefon ve ev aletleri gibi kullanımdan çıkarılmış elektronik ürünler anlamına gelen elektronik atıklar, usulüne uygun şekilde işlenmediğinde ya da gelişi güzel döküldüğünde toprağı ve su kaynaklarını kirleten kurşun, cıva ve kadmiyum gibi zehirli maddeler ve ağır metaller içerebiliyor.

Yasak, yetkililerin elektronik atık yönetimiyle bağlantılı bir yolsuzluk soruşturmasını genişlettiği bir döneme denk geldi. Geçen hafta MACC, elektronik atık denetiminde yetkiyi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle çevre dairesi genel müdürünü ve yardımcısını gözaltına alarak tutukladı. Soruşturma kapsamında ayrıca davayla bağlantılı banka hesapları donduruldu ve yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, Çarşamba günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, hükümetin ülkeye elektronik atık kaçakçılığıyla mücadele çabalarını güçlendireceğini taahhüt etti.

Açıklamada, "Malezya dünyanın atık çöplüğü değildir" denildi. "Elektronik atık sadece çöp değil, çevre, halk sağlığı ve ulusal güvenlik için ciddi bir tehdittir."

