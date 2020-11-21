'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin, pandemi sonrası şekillenecek yeni küresel süreçte de güçlenmeye devam etmesi hedefleniyor.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odasının düzenlediği "Türkiye-İspanya ikili ilişkileri" konulu video konferansta yapılan konuşmalarda, iki ülke arasında mevcut olan sıkı siyasi, ekonomik ve kültürel bağların daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı.

"Türkiye genel olarak mükemmel bir ülke"

Konferansın moderatörlüğünü yapan Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, "Türkiye genel olarak mükemmel bir ülke ve tüm şirketler için her alanda büyük yatırım fırsatları sunuyor. Bu kapsamda, iş ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük bir kapı açan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi çok önemli bir rol oynuyor. Tüm İspanyol firmaları bu kapıyı çalmalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz da "Küresel değerler zincirinin dönüşümü" başlıklı bir sunum yaparak, Türkiye'de yatırım fırsatlarını anlattı.

Pandemiyle birlikte değişen uluslararası ilişkilere vurgu yapan Kaymaz, "Türkiye'nin salgından en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu, bölgesel konumu, büyük pazarlara yakınlığı ve telekomünikasyon ağıyla yabancı yatırımcılar için bir merkez haline geldiğini" belirtti.

"Pandemi nedeniyle uluslararası tedarik zinciri kırılmaya başladı." diyen Kaymaz, "Ancak Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de açıkladığı sıralamaya göre Avrupa'da en iyi konumda olan ülkeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da "İspanya ve Türkiye arasında her alanda mevcut olan çok yoğun ve üst düzey ikili ilişkilerin arkasında güçlü siyasi iradenin bulunduğunu" kaydetti.

Büyükelçi Erginay, pandemiden kaynaklanan küresel olağanüstü durumun etkisiyle ikili ekonomik verilerde bu yıl görülen düşüşe rağmen ikili ilişkilerin güçlenerek, güvenle yol aldığını ifade etti.

Diğer yandan İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica da, İspanyol yatırımcılar açısından Türkiye'nin, "iş yapmak için güçlü, güvenli ve ideal bir ülke" olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum"

Türk ekonomisinin "dinamizmi, hızlı büyümesi, güçlü bir refah devletine sahip olması, uluslararası ticarette rekabet gücü ve bölgesindeki üçüncü ülkelerle ilişkileriyle" öne çıktığını vurgulayan İspanyol Büyükelçi, "Büyük İspanyol şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarıyla mevcut olan fırsatların iyi değerlendirilerek, İspanyol firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Her iki büyükelçi de Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, bunun Türkiye-İspanya arasındaki mevcut ikili ticari ilişkileri daha da ileriye götüreceğine işaret etti.

Diğer bir konuşmacı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ise Türkiye'nin pandemi döneminde ekonomik olarak en az etkilenen ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 salgınında birinci dalgadan önce Türkiye'de alınan ekonomik, sağlık ve sosyal refah önlemlerinin olumlu sonuçlar verdiğini aktaran Karakaya, "Pandeminin en zor anlarında verdikleri tüm desteklerden dolayı Türkiye'deki İspanyol şirketlerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Geçen yılki verilerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12,6 milyar dolar olduğu, 775 İspanyol firmasının Türkiye'de iş yaptığı ve 2007-2019 döneminde İspanya'dan Türkiye'ye 9,4 milyar avroluk yatırım yapıldığı bildirildi.